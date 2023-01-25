Росстат оценил изменение цен в январе

С начала года цены к 23 января выросли на 0,53%

Инфляция в России в период с 17 по 23 января составила 0,14% после 0,15% с 10 по 16 января и 0,24% с 1 по 9 января 2023 года. Об этом в среду, 25 января, рассказали в Росстате.

В ведомстве пояснили, что ускорение роста цен в начале января 2023 года было вызвано индексацией с 1 января тарифов на транспорт. Всего с начала года цены к 23 января выросли на 0,53%.

Цены на плодоовощную продукцию с 17 по 23 января выросли на 3,0%, в том числе на огурцы — на 6,3%, лук — на 5,3%, морковь — на 3,1%, помидоры — на 2,8%, свеклу — на 2,0%, капусту — на 1,9%, картофель — на 1,7%, бананы — на 1,6%, яблоки — на 0,7%.

При этом снизились цены на гречневую крупу — на 1,0%, сахарный песок — на 0,5%, пшено — на 0,4%, мясо кур — на 0,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров за неделю подорожали телевизоры — на 0,9%, электропылесосы — на 0,8%, легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром — на 0,2%.

Наряду с этим цены на смартфоны снизились на 0,6%, шампуни — на 0,4%, кроссовки для взрослых — на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень инфляции в стране в первом квартале текущего года может снизиться до 5%, во втором — ниже 4%. По итогам 2022 года инфляция составила 11,9%, "это меньше, чем прогнозировали ЦБ и правительство".

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