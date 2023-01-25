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США и четыре европейских государства провели переговоры по Украине

20:18
  • среда
  • 25 января 2023

Политики обсуждали дальнейшую помощь Киеву

Президент США Джо Байден провел переговоры с политическими лидерами Великобритании, ФРГ, Франции и Италии. Об этом в среду, 25 января, рассказали в пресс-службе Белого дома.
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В переговорах приняли участие Джо Байден, Риши Сунак, Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Джорджа Мелони.

Политики, по сообщению Белого дома, которое цитирует РИА Новости, обсуждали дальнейшие действия "в рамках плотной координации по помощи Украине".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что расплачиваться за поставки западных вооружений и военной техники Киеву придется украинскому народу. Официальный представитель Кремля назвал поставки Западом Украине оружия "псевдоподдержкой", а также отметил нарастающую нервозность членов НАТО, судя по дискуссиям вокруг поставок танков, на которых настаивает Киев.

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