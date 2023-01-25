Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России

При этом Швейцария имеет законодательно закрепленный нейтральный статус

Власти Швейцарии утвердили новые ограничительные меры в отношении России. Об этом в среду, 25 января, рассказали в Федеральном совете (правительстве) государства.

В сообщении уточняется, что Федеральный совет утвердил новые меры в отношении России, переняв те из них, которые недавно были одобрены Европейским союзом в рамках девятого пакета санкций, сообщает ТАСС.

Эти меры включают запрет на услуги в области тестирования продуктов, рекламы, исследований рынка, а также услуги при проведении опросов общественного мнения. Рестрикции вступили в силу 25 января.

Несмотря на законодательно закрепленный нейтральный статус, Швейцария из-за ситуации на Украине ввела антироссийские санкции.

При этом власти Швейцарии отказались считать, что это нарушает нейтральный статус государства, закрепленный законодательно, заявив, что нейтралитет был и остается важнейшим инструментом швейцарской внешней политики.

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