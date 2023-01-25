Байден анонсировал контрнаступление украинских сил

ВСУ ведут подготовку, заявил президент США

С приближением весны украинские силы работают над защитой удерживаемой ими территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям. Такое заявление в среду, 25 января, сделал президент США Джо Байден.

По словам американского лидера, Вашингтон готовит Украине одного батальона американских танков Abrams. По словам президента США, это поможет украинским войскам "улучшить маневренность на открытой местности, а также обеспечить крепкую возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии в долгосрочной перспективе".

В Белом доме при этом рассказали о начале программы обучения украинских военных работе с танками Abrams, ВСУ получат от Соединенных Штатов 31 боевую машину. Кроме того, помощь Вашингтона будет сопровождаться поставками из других стран.

При этом Байден заверил, что действия западных государств в контексте помощи Украине не несут угрозы для России, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России сорвали планы украинских войск по широкому наступлению в Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря. В регионе рассказали, что теперь ВСУ вынуждены стягивать резервы, в том числе с донецкого направления, чтобы удержать линию фронта.

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