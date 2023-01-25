ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МОК предложил допустить некоторых россиян до международных соревнований

21:00
  • среда
  • 25 января 2023

По задумке комитета, это может коснуться тех, кто не поддерживает СВО

Международный олимпийский комитет (МОК) в среду, 25 января, призвал международные спортивные федерации рассмотреть возможность допуска к соревнованиям российских атлетов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции.
Россия обвинила Австралию в политизации спорта

В МОК уточнили, что при таком сценарии россияне "будут участвовать в соревнованиях как "нейтральные спортсмены" и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране".

Участвовать в состязаниях, по задумке МОК, могут только атлеты, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию. Это означает, что соревноваться могут только те, кто не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине.

Также в заявлении комитета подчеркивается, что на допуск к соревнованиям могут претендовать только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения, сообщает ТАСС.

Российские власти тем временем рассматривают различные варианты действий на случай, если спортсменов из России не допустят к участию в Олимпиаде-2024. Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал, что Олимпийский комитет России будет реализовывать альтернативный сценарий в случае недопуска российских атлетов. Это означает, что будет реализована программа олимпийских видов спорта, направленная на формирование спортивного резерва и воспитание молодежи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг России на Олимпийских играх
Флаг России на Олимпийских играх
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.