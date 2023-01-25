МОК предложил допустить некоторых россиян до международных соревнований

По задумке комитета, это может коснуться тех, кто не поддерживает СВО

Международный олимпийский комитет (МОК) в среду, 25 января, призвал международные спортивные федерации рассмотреть возможность допуска к соревнованиям российских атлетов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции.

В МОК уточнили, что при таком сценарии россияне "будут участвовать в соревнованиях как "нейтральные спортсмены" и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране".

Участвовать в состязаниях, по задумке МОК, могут только атлеты, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию. Это означает, что соревноваться могут только те, кто не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине.

Также в заявлении комитета подчеркивается, что на допуск к соревнованиям могут претендовать только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения, сообщает ТАСС.

Российские власти тем временем рассматривают различные варианты действий на случай, если спортсменов из России не допустят к участию в Олимпиаде-2024. Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал, что Олимпийский комитет России будет реализовывать альтернативный сценарий в случае недопуска российских атлетов. Это означает, что будет реализована программа олимпийских видов спорта, направленная на формирование спортивного резерва и воспитание молодежи.

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