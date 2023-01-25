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Власти Севастополя сообщили о "взломе" телевещания в ряде регионов России

21:25
  • среда
  • 25 января 2023

С этим разбираются правоохранительные органы

Эфирный сигнал на нескольких телевизионных каналах Севастополя был несанкционировано заменен. Об этом в среду, 25 января, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как уточняется в Telegram-канале правительства Севастополя, аналогичные инциденты были зафиксированы и в других регионах России: в Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области.

В Севастополе в течение двух минут оператор перешел на резервный канал. Правоохранительные органы уже разбираются с данным инцидентом.

Информацию о перебоях в интернет-вещании подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков. Он подчеркнул, что большинство уязвимостей уже устранено.

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов ранее заявил, что в США "признаются и в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру".

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