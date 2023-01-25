Россия пообещала жесткий ответ на поставки Киеву оружия для ударов по российским городам

Поставки на Украину систем ПВО и тяжелых танков лишь добавят проблем Киеву и Западу

Если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ. Такое заявление в среду, 25 января, сделал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат предупредил, что Москва внимательно фиксирует поступающую из администрации президента США информацию о том, что Вашингтон планирует помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крымский полуостров. Как пишут СМИ, американские командиры уже отрабатывают наступательные планы и сопоставляют их с тем оружием, которое есть у Украины и которое еще предоставят союзники.

Однако если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия, подчеркнул Гаврилов.

Дипломат заявил, что поставки на Украину систем ПВО и тяжелых танков лишь добавят проблем Украине и Европе, а также предложил не говорить потом, что Запад об этом не предупреждали, сообщается на официальном сайте МИД России.

Российская сторона ранее уже предупредила, что с учетом того, что Берлин сделал "осознанный выбор" в пользу того, чтобы "немецкие танки с крестами на броне снова пошли в атаку на русских солдат", эти боевые машины "будут уничтожаться и гореть на поле боя, как это сейчас происходит с остальным натовским оружейным "зоопарком" на Украине".

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