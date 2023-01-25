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Девять человек погибли в ДТП с фурой под Тулой

22:47
  • среда
  • 25 января 2023

Возбуждено уголовное дело

Девять человек стали жертвами страшного ДТП под Тулой. Там на полном ходу столкнулись фура и микроавтобус.

Всё случилось в пятом часу вечера. По предварительной версии, пассажирский автомобиль выехал на встречную полосу, что и стало прочной трагедии. Удар был такой силы, что обе машины перевернулись и опрокинулись в кювет.

Большегруз упал на микроавтобус и почти полностью его смял. Водитель фуры выжил. Его уже допрашивают, возбуждено уголовное дело.

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