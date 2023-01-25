ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии

22:04
  • среда
  • 25 января 2023

По мнению президента США, ожидания властей России не оправдались

Российский лидер Владимир Путин рассчитывал "финляндизировать" Европу, а получает "НАТОлизацию" Финляндии. Такое заявление в среду, 25 января, сделал президент США Джо Байден.
Финляндия предложила взять паузу в переговорах с Турцией по НАТО

По утверждению Байдена, такого Владимир Путин "никогда не планировал", хотя президент США, по его словам, ранее уже говорил о таких ожиданиях российских властей.

При этом президент США вновь заверил, что очередной пакет помощи Киеву от Вашингтона "поможет противостоять жестокой агрессии", которая якобы "происходит из-за России", сообщает РИА Новости.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что план строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации может корректироваться при изменении существующих и возникновении новых угроз военной безопасности страны. Одной из таких угроз он назвал устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии Финляндии
Военнослужащие армии Финляндии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.