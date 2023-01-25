Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии

По мнению президента США, ожидания властей России не оправдались

Российский лидер Владимир Путин рассчитывал "финляндизировать" Европу, а получает "НАТОлизацию" Финляндии. Такое заявление в среду, 25 января, сделал президент США Джо Байден.

По утверждению Байдена, такого Владимир Путин "никогда не планировал", хотя президент США, по его словам, ранее уже говорил о таких ожиданиях российских властей.

При этом президент США вновь заверил, что очередной пакет помощи Киеву от Вашингтона "поможет противостоять жестокой агрессии", которая якобы "происходит из-за России", сообщает РИА Новости.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что план строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации может корректироваться при изменении существующих и возникновении новых угроз военной безопасности страны. Одной из таких угроз он назвал устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции.

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