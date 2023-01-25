ООН подтвердила успешное противостояние экономики России санкциям

Спад экономики составил лишь 3% против прогнозировавшихся 10-15%

После начала спецоперации России на Украине первоначальные ожидания сводились к сокращению российской экономики примерно на 10-15% в 2022 году, однако реальное сокращение составило всего около 3%. Об этом говорится в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы", опубликованном в среду, 25 января.

Во всемирной организации отметили, что высокий уровень запасов позволил многим российским компаниям поддерживать производство в течение некоторого периода, в то время как действия Центробанка поддерживали финансовую стабильность.

Сильное укрепление российского рубля из-за значительного профицита счета текущих операций и контроля за движением капитала способствовало стабилизации инфляции и отмене первоначального ужесточения денежно-кредитной политики, восстановлению кредитных потоков в частном секторе, говорится в докладе.

При этом аналитики ООН прогнозируют, что российская экономика сократится еще на 2,9% в 2023 году в отсутствие новых важных факторов, сообщает РИА Новости.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно состояния и динамики российской экономики не реализовались.

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