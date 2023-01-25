Россия ответила на условия МОК по допуску россиян к соревнованиям

МОК сделал "два шага в противоположном направлении", считают в ОКР

В России категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности российских спортсменов и предлагаются как условие возвращения на международную арену. Об этом говорится в заявлении Олимпийского комитета России (ОКР), опубликованном в среду, 25 января.

В ОКР заявили, что дадут юридическую оценку тезисам, изложенным в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях возвращения россиян к участию в международных соревнованиях.

В целом ОКР оценил "попытку сделать шаг в сторону спортсменов", однако отметил, что при этом было сделано "два шага в противоположном направлении".

Для России остается приоритетом обеспечение прав и интересов российских спортсменов на равных условиях, без дискриминации. Дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями будет строиться по результатам правовой экспертизы заявления МОК, цитирует заявление ОКР "Интерфакс".

Ранее в МОК призвали международные спортивные федерации рассмотреть возможность допуска к соревнованиям российских атлетов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции. Также в заявлении комитета подчеркивается, что на допуск к соревнованиям могут претендовать только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

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