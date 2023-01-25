США не увидели угроз НАТО со стороны России

Об этом рассказали в Белом доме

Американские власти в настоящее время не усматривают каких-либо угроз со стороны России для государств — членов Североатлантического альянса. Об этом в среду, 25 января, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам представителя Белого дома, Вашингтон не усматривает "абсолютно никаких указаний на то, что господин Путин планирует удары по территории НАТО".

При этом Кирби подтвердил продолжение переговоров с украинскими властями по поставкам вооружений и военной техники. Он заявил, что дискуссии на эту тему "развиваются по мере изменения условий", сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что если НАТО поставит Украине оружие? которое можно использовать для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ.

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