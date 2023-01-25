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США не увидели угроз НАТО со стороны России

22:56
  • среда
  • 25 января 2023

Об этом рассказали в Белом доме

Американские власти в настоящее время не усматривают каких-либо угроз со стороны России для государств — членов Североатлантического альянса. Об этом в среду, 25 января, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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По словам представителя Белого дома, Вашингтон не усматривает "абсолютно никаких указаний на то, что господин Путин планирует удары по территории НАТО".

При этом Кирби подтвердил продолжение переговоров с украинскими властями по поставкам вооружений и военной техники. Он заявил, что дискуссии на эту тему "развиваются по мере изменения условий", сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что если НАТО поставит Украине оружие? которое можно использовать для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ.

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