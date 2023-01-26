"Избавляться от него никто не станет": эксперт рассказал, что будет с долларом

В долларах заключены 50-70 процентов торговых контрактов мира

Оппоненты Джо Байдена, а именно - республиканцы в Конгрессе, намерены выяснить у президента, во сколько обходится американскому бюджету помощь Украине. Как заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, самой большой угрозой для страны стал государственный долг. Насколько серьезна для Америки возникшая ситуация? И приведут ли долговые проблемы США к подрыву глобальных позиций доллара?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев.

"В долларах заключены 50-70 процентов торговых контрактов мира. Кроме того, огромную долю доллары занимают в резервах Центральных банков. Плюс доллары сидят в долгах, потому что американский госдолг - в долларах, и он просто гигантский. Нефтяные деньги, коррупционные деньги тоже сидят в долларах. Словом, никакого немедленного драйва избавиться от доллара в мире сегодня нет. Другое дело, оказалось, что крайне неудобно иметь финансовую систему, которая вся проходит через Нью-Йорк и через доллары", - отметил эксперт.

Полный комментарий Леонида Григорьева смотрите в видео

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