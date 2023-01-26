ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Избавляться от него никто не станет": эксперт рассказал, что будет с долларом

09:01
  • четверг
  • 26 января 2023

В долларах заключены 50-70 процентов торговых контрактов мира

Оппоненты Джо Байдена, а именно - республиканцы в Конгрессе, намерены выяснить у президента, во сколько обходится американскому бюджету помощь Украине. Как заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, самой большой угрозой для страны стал государственный долг. Насколько серьезна для Америки возникшая ситуация? И приведут ли долговые проблемы США к подрыву глобальных позиций доллара?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев. 

"В долларах заключены 50-70 процентов торговых контрактов мира. Кроме того, огромную долю доллары занимают в резервах Центральных банков. Плюс доллары сидят в долгах, потому что американский госдолг - в долларах, и он просто гигантский. Нефтяные деньги, коррупционные деньги тоже сидят в долларах. Словом, никакого немедленного драйва избавиться от доллара в мире сегодня нет. Другое дело, оказалось, что крайне неудобно иметь финансовую систему, которая вся проходит через Нью-Йорк и через доллары", - отметил эксперт.

Полный комментарий Леонида Григорьева смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Доллар
Доллар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.