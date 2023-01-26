Страна свободы: американские школьники начали идентифицировать себя с животными

Детям скучно просто переходить из одного пола в другой

До полного свинства докатиться не сложно - нужные люди всегда помогут. Изысканные фитнес-клубы и спа-салоны - все это в прошлом. Как вам свиной спа-салон? Нет, не для животных. Для людей, которые решили побыть немного в свиной шкуре.

Просто поездки на природу в выходные не спасут. Новый, до предела экологичный тренд называется "Свинья выходного дня". 1200 фунтов стерлингов - и вас сделают немного похожим на крепкого борова или трепетную хрюшку. И обращение будет примерно таким же.

Общество потребления совершенно оскотинилось. Жаркие дебаты на эту тему идут по всей Америке. Так называемые "пушистики" в стране безграничной свободы стали настоящей головной болью не только для школ, но для вменяемых родителей. Детям скучно просто переходить из одного пола в другой, теперь они идентифицируют себя с животными. Кошки особенно популярны. Проблемы начались, когда учащиеся-коты и собаки начали передвигаться на четвереньках по учебным заведениям, лакать из мисок и требовать установить в школьных туалетах лотки.

В Северной Дакоте политики-республиканцы подготовили закон, который запретит принимать в школу тех, кто лает, мяукает и ходит в кошачий лоток. Демократия под угрозой. Тот же канал, что сообщил о новом спа "Свинья выходного дня", выстрелил новой сенсацией: обнаружен человек, идентифицирующий себя как шаурму!

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