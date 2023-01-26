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Постоянно в движении: как в зоне СВО работают связисты

09:19
  • четверг
  • 26 января 2023

Они используют аппаратные станции Р-166 "Артек"

Бесперебойную связь между подразделениями на поле боя обеспечивают наши связисты, сообщили в Минобороны.

Они используют аппаратные станции Р-166 "Артек". Комплекс способен поддерживать устойчивый радиообмен на расстоянии до тысячи километров - при этом не только на стационарных позициях, но и в движении.

Чтобы избежать обнаружения, связисты перемещаются на высокой скорости, а также применяют навыки маскировки техники и маршрутов передвижения.

"Наша задача - организовывать беспрерывную радиосвязь для действующих подразделений. Войска находятся постоянно в движении", - отметил командир роты связи.

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