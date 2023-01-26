Представлены новые герои спецоперации

Зенитный ракетный расчет старшего лейтенанта Владислава Маслянского прикрывал российских бойцов от ударов с воздуха

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Группа под командованием гвардии старшего лейтенанта Амира Шахбанова оборудовала возле реки инженерные средства, предназначенные для замедления продвижения десанта ВСУ. Неонацисты попытались закрепиться на берегу, чтобы атаковать российских военных, но благодаря подготовленным Амиром и его подчиненными укреплениям - не смогли этого сделать и были уничтожены нашими артиллеристами.

Зенитный ракетный расчет старшего лейтенанта Владислава Маслянского во время боя с неонацистами прикрывал российских бойцов от ударов с воздуха. Зенитчики сбили пять беспилотников ВСУ, после чего обнаружили и уничтожили минометный расчет радикалов, которые готовились нанести удар по позициям наших военных.

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