"Нет немецким танкам на Украине!": в Мюнхене прошла акция протеста

Протестующие требуют дипломатического, а не силового разрешения конфликта

Масштабная акция протеста состоялась в Мюнхене. На улицы вышли горожане, несогласные с решением властей поставлять немецкие танки на Украину, передает "ТВ Центр".

Колонна демонстрантов с плакатами, флагами и барабанами стартовала на центральной площади баварской столицы и двинулась к зданию ратуши, на площади перед ним состоялся митинг.

Протестующие требуют дипломатического, а не силового разрешения конфликта на Украине. Среди лозунгов, с которыми выступили участники акции, были "Заключите мир без оружия!", а также "Нет немецким танкам на Украине!".

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