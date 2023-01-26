ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Нет немецким танкам на Украине!": в Мюнхене прошла акция протеста

09:43
  • четверг
  • 26 января 2023

Протестующие требуют дипломатического, а не силового разрешения конфликта

Масштабная акция протеста состоялась в Мюнхене. На улицы вышли горожане, несогласные с решением властей поставлять немецкие танки на Украину, передает "ТВ Центр".

Колонна демонстрантов с плакатами, флагами и барабанами стартовала на центральной площади баварской столицы и двинулась к зданию ратуши, на площади перед ним состоялся митинг.

Протестующие требуют дипломатического, а не силового разрешения конфликта на Украине. Среди лозунгов, с которыми выступили участники акции, были "Заключите мир без оружия!", а также "Нет немецким танкам на Украине!".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Акция протеста в Мюнхене
Акция протеста в Мюнхене
Акция протеста в Мюнхене
Акция протеста в Мюнхене
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.