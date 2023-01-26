В США назвали госдолг главной угрозой для страны

Нынешний лимит в 31 триллион долларов был достигнут на прошлой неделе

О расходах бюджета - в том числе идущих на поддержку Украине - президенту США или представителям его партии предстоит дать объяснения Конгрессу. В Белом доме Джо Байден встретился с лидерами демократов, передает "ТВ Центр".

В числе приоритетных вопросов - добиться от Палаты представителей согласия на повышение предела госдолга. Нынешний лимит в 31 триллион долларов был достигнут на прошлой неделе. Минфин был вынужден отсрочить перечисление денег по ряду статей бюджетных расходов. Для решения проблемы надо либо повысить потолок заимствований, на этом настаивает администрация Байдена, либо урезать расходы, это позиция республиканцев.

Спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти призвал Байдена к переговорам: "У нас должен быть ответственный потолок госдолга. Я не выступаю против увеличения потолка заимствований. Я просто говорю, что вы достигли 31 триллиона долларов. Это 120 процентов ВВП. Ваша партия у власти уже четыре года. Вы по своему усмотрению увеличиваете расходы на 30 процентов. А у правительства не должно быть ни одного доллара расточительных расходов. Нынешний долг - это самая большая угроза для нашей страны".

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