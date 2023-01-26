У БРИКС может появиться единая валюта

Вопрос будет обсуждаться на саммите объединения в августе

Глава МИД России Сергей Лавров, находящийся сейчас в поездке по странам Африки, сообщил о планах создания единой валюты группы БРИКС, передает "ТВ Центр".

Вопрос будет обсуждаться на саммите этого объединения в августе. Задача, по словам Лаврова, - оградить наши общие интересы от долларовых механизмов, которыми Запад сейчас грубо злоупотребляет.

О целесообразности создания валюты БРИКС заявил на этой неделе и участник предстоящего саммита - президент Бразилии Лула да Силва. Он и глава Аргентины Мигель Фернандес также договорились продумать вопрос о возможности перехода двух стран на общую валюту.

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