ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У БРИКС может появиться единая валюта

09:58
  • четверг
  • 26 января 2023

Вопрос будет обсуждаться на саммите объединения в августе

Глава МИД России Сергей Лавров, находящийся сейчас в поездке по странам Африки, сообщил о планах создания единой валюты группы БРИКС, передает "ТВ Центр".

Вопрос будет обсуждаться на саммите этого объединения в августе. Задача, по словам Лаврова, - оградить наши общие интересы от долларовых механизмов, которыми Запад сейчас грубо злоупотребляет.

О целесообразности создания валюты БРИКС заявил на этой неделе и участник предстоящего саммита - президент Бразилии Лула да Силва. Он и глава Аргентины Мигель Фернандес также договорились продумать вопрос о возможности перехода двух стран на общую валюту.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
БРИКС
БРИКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.