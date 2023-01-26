ФСБ: в преступлениях в Освенциме участвовали поляки

Рассекречены архивные документы

Узников концлагеря "Аушвиц" в Освенциме убивали не только немцы, участвовали в преступлениях и поляки.

Это подтверждают архивные документы, рассекреченные ФСБ России в преддверии 78-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.

Среди бумаг - воспоминания узника "Аушвица" старшего лейтенанта Красной Армии Павла Гавриша. Он, в частности, рассказал об использовании нацистами так называемого метода товарищеской полиции - надзирателей они назначали из числа заключенных, которые соглашались сотрудничать с немцами.

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