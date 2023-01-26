На Дальний Восток пришли снегопады

Циклон накрыл Курильские острова, Сахалин и Камчатку

На Дальний Восток, который в последние несколько дней был скован рекордными морозами, теперь пришли снегопады. Циклон накрыл Курильские острова, Сахалин и Камчатку, передает "ТВ Центр".

На полуострове - ураган. Порывы ветра - более 30 метров в секунду, также идут мощные осадки. В Петропавловске-Камчатском повреждены кровли домов, из-за плохой видимости на дорогах многочисленные ДТП. Жителям рекомендуют не покидать дома без острой необходимости. Коммунальные службы круглосуточно расчищают дороги и дворы.

Аномальные морозы стоят в Якутии, столбики термометров опускаются ниже минус 50 градусов. Школьники переведены на дистанционное обучение. Аналогичное решение приняли власти Еврейской автономной области. Там сейчас - минус 40.

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