Рогозин рассказал о способности робота "Маркер" поражать танки Abrams и Leopard

В скором времени его отправят в Донбасс

Руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал о способности робота "Маркер" засекать и уничтожать американские танки Abrams и немецкие Leopard.

"Боевой вариант робота "Маркер" имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном", - пояснил Рогозин РИА Новости.

Он отметил, что робот может самостоятельно выбирать цель по приоритету и поражать ее соответствующими огневыми средствами.

Ожидается, что четыре робота "Маркер" отправят в Донбасс в феврале. Сначала они пройдут обкатку на полигоне, а затем в боевых условиях.

Накануне стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия - 14 танков Leopard 2. Берлин также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.

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