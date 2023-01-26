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Рогозин рассказал о способности робота "Маркер" поражать танки Abrams и Leopard

08:49
  • четверг
  • 26 января 2023

В скором времени его отправят в Донбасс

Руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал о способности робота "Маркер" засекать и уничтожать американские танки Abrams и немецкие Leopard.
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"Боевой вариант робота "Маркер" имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном", - пояснил Рогозин РИА Новости.

Он отметил, что робот может самостоятельно выбирать цель по приоритету и поражать ее соответствующими огневыми средствами.

Ожидается, что четыре робота "Маркер" отправят в Донбасс в феврале. Сначала они пройдут обкатку на полигоне, а затем в боевых условиях.

Накануне стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия - 14 танков Leopard 2. Берлин также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.

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