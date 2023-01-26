Запад увидел угрозу в предстоящих военно-морских учениях России, КНР и ЮАР

Изолировать Москву не получается

Планы России, ЮАР и Китая провести совместные военном-морские учения вызвали ярость у Запада.

Об этом написала французская газета L'Opinion. Европе и США не понравилось, что ЮАР, несмотря на внешнее давление раскритиковала западные санкции и не приостановила сотрудничество с Москвой.

Более того, ЮАР стала геостратегическим партнером Москвы в рамках БРИКС, сблизилась с Москвой в военном отношении: на февраль планируются совместные морские учения с участием России, ЮАР и Китая. Они пройдут недалеко от Мозамбикского пролива, "стратегического пункта поставок углеводородов".

"Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине", - пишет издание.

Россия усиливает свое влияние в Африке, что говорит о неэффективности попыток Запада изолировать Москву.

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