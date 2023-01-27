Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Звезды подскажут, чего ждать от последнего дня рабочей недели

Овны

Юпитер несет вам не только успех и популярность, но и соблазн отдалиться от семьи или партнера. В ближайшее время снизьте активность и уделите внимание близким.

Тельцы

В ближайшие четыре недели вы будете часто видеться с друзьями или зависать в чатах и социальных сетях. На всякий случай помните, что у вас есть еще и работа, учеба, семья.

Близнецы

Сделать карьеру, раскрутить свой аккаунт или бизнес вам помогут деликатность и эмпатия. Не торопитесь много говорить и делать, действуйте более тонко.

Раки

До 20 февраля Венера в родственном для вас знаке Рыбы будет посылать подсказки и шансы. Это хорошее время для сближения с партнером или коллегами, налаживания отношений.

Львы

Финансовый рост маячит на горизонте: звезды обещают вам льготные условия и самые выгодные предложения. У семейных представителей знака за счет роста дохода партнера будет получше с деньгами.

Девы

Вы получите отличный подарок: Венеру в секторе партнерств и союзов. До 20 февраля познакомиться или наладить отношения в паре будет гораздо проще.

Весы

Вам пора заняться здоровьем и, если нужно, скорректировать образ жизни. Венера будет помогать в этом три недели - достаточно для формирования новых привычек!

Скорпионы

Спорт, развлечения, любовь, творчество - прекрасный месяц у вас впереди! Делайте то, чего просит душа, что вас радует и делает оглушительно счастливыми.

Стрельцы

Следующие три недели будут для вас очень домашними. Попытки украсить интерьер, сделать ремонт или просто навести полный порядок обязательно увенчаются успехом.

Козероги

Вам придется отправиться в командировку, заняться покупкой или ремонтом автомобиля - такие будут заботы. А вот учеба, чтение и написание текстов будут доставлять удовольствие.

Водолеи

Деньги потихоньку начинают прибывать: это Венера заботится о вашем материальном благополучии. Действуйте мягко и неспешно, не пытайтесь объять необъятное.

Рыбы

Венера перешла в ваш знак, где она чувствует себя настоящей королевой. Вам будет легко понимать свои желания, подбирать одежду, находить ключики к сердцам собеседников.

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