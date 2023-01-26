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Российская армия закрепилась на окраинах Угледара

09:31
  • четверг
  • 26 января 2023

Все попытки ВСУ контратаковать пресекаются

Российские войска вошли в Угледар (ДНР) и закрепились на окраинах, идут бои. 

Об этом в четверг, 26 января, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Вошли и закрепились на окраинах Угледара, тем самым сковывают силы противника", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

ВСУ пытаются контратаковать, но по противнику наносит удары российская артиллерия. Главная задача ВС России в настоящий момент состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии населённого пункта в клещи, подчеркнул Кимаковский.

Два дня назад об успехах российской армии на угледарском направлении заявил врио главы республики Денис Пушилин.

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