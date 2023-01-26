Ранее Линн Трейси возглавляла диппредставительство США в Армении

Посольство США сообщило в Telegram, что в Москву прибыла новый американский посол в России Линн Трейси.

Несколькими днями ранее Трейси встретилась с послом России в США Анатолием Антоновым в резиденции дипломата в Вашингтоне.

Как сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков, обсуждение раздражителей в российско-американских отношениях будет продолжено с Трейси. Пока что точки соприкосновения найти не удается, уточнил замглавы внешнеполитического ведомства.

Трейси - первая женщина на посту посла США в России. Ранее она возглавляла диппредставительство США в Армении.

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