Ранее Линн Трейси возглавляла диппредставительство США в Армении
Посольство США сообщило в Telegram, что в Москву прибыла новый американский посол в России Линн Трейси.
Несколькими днями ранее Трейси встретилась с послом России в США Анатолием Антоновым в резиденции дипломата в Вашингтоне.
Как сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков, обсуждение раздражителей в российско-американских отношениях будет продолжено с Трейси. Пока что точки соприкосновения найти не удается, уточнил замглавы внешнеполитического ведомства.
Трейси - первая женщина на посту посла США в России. Ранее она возглавляла диппредставительство США в Армении.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"