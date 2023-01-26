Российские войска разрушают линии укреплений Артемовска

Город берут в кольцо

На огневой рубеж к окраинам Угледара расчет противотанкового ракетного комплекса выдвигается перед сумерками. Когда противник уже не так активно использует дроны разведчики и шансы быть обнаруженными заметно ниже. Бойцы выставляют машину между деревьев. Чтобы в зоне видимости остались позиции ВСУ. И проверив координаты целей, открывают огонь.

Серия залпов. Националисты застигнуты врасплох. И пока боевики пытаются понять, кто по ним ведет огонь и откуда, расчет успевает выпустить все ракеты и так же незаметно скрыться. (

Внезапная атака отвлекла националистов на флангах Угледара, а передовые группы российских войск с боем вошли в город. Заняли дома и первые улицы на окраинах. Перерезали шоссе. Захватили территорию бывшего дачного поселка. И сейчас, закрепившись, метр за метром продвигаются вглубь кварталов.

Враг такого стремительного натиска, да еще ночью, по-видимому, не ожидал. Настолько мощным оказался бросок морских пехотинцев тихоокеанского флота, спецподразделений "Каскад" и "Барс". Координация действий - жесткая и хорошо выверенная командирами.

В генштабе ВСУ, конечно, предполагали, что российская группировка рано или поздно пойдет в наступление на Угледар. Но долгие и вялотекущие бои за окраинами, которые продолжались больше месяца, усыпили бдительность националистов. Ночной рывок оказался полной неожиданностью. Как результат - первая линия окопов, траншей и блиндажей радикалов уже взломана.

В угледарском гарнизоне ВСУ - паника. Известно, что националисты из 72-ой бригады, которые сами себя называли "черными казаками", бросили позиции и побежали.

Залп "Солнцепека" по боевикам в Артемовске. Там, где разрывы, - огневые точки националистов. А главное – авторазвязка. Дороги, по которым ВСУ перебрасывают в город подкрепление. Вот результат только одного попадания "Солнцепека" - сожжена колонна машин. В доме сгорела казарма боевиков. И хотя ВСУ собирают в тылу Артемовска крупную группировку (до 30 тысяч человек,), ситуацию эти силы уже не переломят.

Наводчик российской БМП бьет по националистам, не жалея боеприпасов. А, вот в украинской армии небывалый "снарядный голод". Для сравнения - если российские артиллеристы во время атак выпускают до 20 тысяч снарядов в сутки, то ВСУ максимум 7 тысяч.

У ВСУ большие проблемы и с обеспечением дизтопливом. Ближайший пункт снабжения - в Константиновке. То есть в 30 километрах от Артемовска. Колонны с соляркой российские батареи уничтожают еще на подъездах к городу. Как результат - подвоз горючего для бронетехники ВСУ в январе упал на 60 процентов.

Угрожающая ситуация складывается для боевиков и в Северске. Город отрезан от основных путей снабжения. А его потеря будет означать для Киева только одно - об атаках на Кременную и мечтах захватить Сватово можно будет забыть.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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