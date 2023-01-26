Собянин рассказал о принципах "Искреннего сервиса" в МФЦ, поликлиниках и больницах столицы

Специалисты помогают решить вопросы людей, стараясь найти к каждому индивидуальный подход

Как напомнил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, больше 10 лет назад в столице были созданы МФЦ, которые объединили в себе более 1200 приемных различных органов власти и стали "единым окном" взаимодействия с москвичами.

"И сегодня, выполняя свою работу, сотрудники центров "Мои Документы" стараются сделать чуть больше, чем положено, посмотреть на ситуацию глазами клиента, все объяснить и найти решение. Это и есть искренний сервис, ставший стандартом работы московских центров госуслуг", - отметил глава города.

Как уточнил при этом мэр, развитие сети МФЦ еще не завершено. В прошлом году открылись 13 офисов "Мои документы", в том числе - флагман на северо-западе Москвы.

"Как правило, новые офисы открываются в торговых центрах, недалеко от метро и других людных мест, добираться до которых максимально удобно. Они просторнее старых офисов, а значит - в них можно разместить больше новых сервисов и интересных опций, например, проверку здоровья. И, разумеется, в них больше возможностей для искреннего сервиса", - указал Собянин.

По его словам, несколько лет назад перед сотрудниками центров "Мои Документы" была поставлена новая задача - нести культуру искреннего сервиса в другие городские службы Москвы. В первую очередь - в систему здравоохранения.

"Сегодня почти 1500 сотрудников "Моих Документов" работают в поликлиниках, а летом - и в павильонах "Здоровая Москва". Специалисты встречают пациентов и помогают решить их вопросы, стараясь с первых слов расположить к себе человека и найти к нему индивидуальный подход", - обратил внимание градоначальник.

В 2023 году сотрудники МФЦ войдут в состав команд новых флагманских центров шести городских стационаров, добавил мэр. Они будут организовывать встречи родственников с лечащим врачом, регистрировать и осуществлять маршрутизацию пациентов. Первая такая команда уже приступила к работе во флагманском центре ГКБ имени Вересаева.

"Мои Документы", поликлиники, больницы. Ценности искреннего сервиса универсальны. Везде на первом месте стоит человек с его уникальной ситуацией, в которую нужно вникнуть и постараться помочь. И сделать это по-человечески, от души. Будем и дальше внедрять искренний сервис в работу самых разных московских учреждений и служб", - резюмировал Собянин.

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