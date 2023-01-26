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В Госдуме предложили изменить статус спецоперации

09:39
  • четверг
  • 26 января 2023

Происходящее уже вышло за рамки обычного военного конфликта

Статус специальной военной операции на Украине следует изменить, так как происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта.
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С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, не уточнив, на какой именно статус стоит сделать замену.

Шеремет объяснил, что смена статуса СВО позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы.

"НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов", - передает слова депутата РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что нельзя допустить переброску западного летального оружия на Украину.

Накануне стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия - 14 танков Leopard 2. Берлин также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.

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