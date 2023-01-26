ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Девять погибших: в Тульской области расследуют обстоятельства крупного ДТП

11:56
  • четверг
  • 26 января 2023

Лоб в лоб столкнулись грузовик и микроавтобус с курскими номерами

Следственные действия на месте происшествия велись всю ночь и были возобновлены с утра. В момент страшного ДТП, произошедшего накануне на трассе "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань", в микроавтобусе, который столкнулся с автоцистерной, находились девять человек. Все они погибли. По факту аварии в Тульской области возбудили уголовное дело. 

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Саратовом
Появились подробности крупного ДТП в Одинцове

"По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Transporter допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ. После чего оба транспортных средства совершили съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. При этом Volkswagen оказался под грузовым транспортным средством", - сообщили в МВД.

Водитель фуры, видимо, пытался избежать столкновения. В ДТП грузовик также получил серьезные повреждения. Несмотря на это его водитель остался жив. Мужчину уже допросили. В цистерне, которую он вез, могла находиться присадка для бетона.

Среди погибших - пять женщин и четыре мужчины. В отношении водителя грузового транспорта проведено медицинское освидетельствование. Признаков алкогольного или наркотического опьянения не выявлено.

Личности погибших устанавливаются. У микроавтобуса, перевозившего людей, были курские номера. Однако жителей Курской области, по предварительным данным, среди пострадавших не оказалось. Уголовное дело передано для расследование в управление Следственного комитета по Тульской области. Свою проверку проводит и региональная прокуратура.

Татьяна Сидорова, Георгий Куршубадзе, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия ДТП с участием бензовоза
Последствия ДТП с участием бензовоза
Последствия ДТП с участием бензовоза
Последствия ДТП с участием бензовоза
Последствия ДТП с участием бензовоза
Последствия ДТП с участием бензовоза
Последствия ДТП с участием бензовоза
Последствия ДТП с участием бензовоза
Последствия ДТП с участием бензовоза
Последствия ДТП с участием бензовоза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.