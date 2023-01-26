Девять погибших: в Тульской области расследуют обстоятельства крупного ДТП

Лоб в лоб столкнулись грузовик и микроавтобус с курскими номерами

Следственные действия на месте происшествия велись всю ночь и были возобновлены с утра. В момент страшного ДТП, произошедшего накануне на трассе "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань", в микроавтобусе, который столкнулся с автоцистерной, находились девять человек. Все они погибли. По факту аварии в Тульской области возбудили уголовное дело.

"По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Transporter допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ. После чего оба транспортных средства совершили съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. При этом Volkswagen оказался под грузовым транспортным средством", - сообщили в МВД.

Водитель фуры, видимо, пытался избежать столкновения. В ДТП грузовик также получил серьезные повреждения. Несмотря на это его водитель остался жив. Мужчину уже допросили. В цистерне, которую он вез, могла находиться присадка для бетона.

Среди погибших - пять женщин и четыре мужчины. В отношении водителя грузового транспорта проведено медицинское освидетельствование. Признаков алкогольного или наркотического опьянения не выявлено.

Личности погибших устанавливаются. У микроавтобуса, перевозившего людей, были курские номера. Однако жителей Курской области, по предварительным данным, среди пострадавших не оказалось. Уголовное дело передано для расследование в управление Следственного комитета по Тульской области. Свою проверку проводит и региональная прокуратура.

Татьяна Сидорова, Георгий Куршубадзе, "ТВ Центр"

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