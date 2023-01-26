В Норильске ликвидируют крупный пожар

Загорелась кровля нежилого здания, в котором находятся кафе и магазин

Крупный пожар в Норильске - более 20 спасателей с помощью спецтехники тушат возгорание на улице Горняков. Работе мешают сильные порывы ветра, передает "ТВ Центр".

Сообщение на пульт дежурного поступило рано утром. Загорелась кровля нежилого здания, в котором находятся кафе и магазин. Пламя охватило площадь в 1000 квадратных метров.

По предварительным данным, никто не пострадал. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, угрозы распространения пожара на соседние здания нет.

Причины ЧП устанавливаются.

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