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В Норильске ликвидируют крупный пожар

11:47
  • четверг
  • 26 января 2023

Загорелась кровля нежилого здания, в котором находятся кафе и магазин

Крупный пожар в Норильске - более 20 спасателей с помощью спецтехники тушат возгорание на улице Горняков. Работе мешают сильные порывы ветра, передает "ТВ Центр".

Сообщение на пульт дежурного поступило рано утром. Загорелась кровля нежилого здания, в котором находятся кафе и магазин. Пламя охватило площадь в 1000 квадратных метров.

По предварительным данным, никто не пострадал. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, угрозы распространения пожара на соседние здания нет.

Причины ЧП устанавливаются.

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Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
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