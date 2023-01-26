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В Москве обсудили перспективы строительства православных храмов

11:49
  • четверг
  • 26 января 2023

Одним из докладчиков выступил советник мэра и патриарха Владимир Ресин

Перспективы строительства православных храмов обсудили сегодня в Москве. Конференция прошла в Храме Христа Спасителя в рамках Международных Рождественских образовательных чтений, передает "ТВ Центр".

Среди участников - представители правительства, столичных префектур и духовенства. Основной темой стало сотрудничество государства, церкви и общества в деле возрождения духовного наследия России. Одним из докладчиков выступил советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Он рассказал о проделанной работе и подвел итоги реализации программы по строительству храмов в Москве в прошлом году.

"Программа вышла из рамки строительства новых церквей. Это и реставрация памятников культурного наследия, церковного зодчества, и воссоздание нарушенных святынь Сорока сороков. Полностью завершены работы на 103 объектах. Только в прошлом году работы проводились на 56 площадках", - отметил Ресин.

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Реставрация храма
Строительство нового храма
Строительство нового храма
Международные Рождественские образовательные чтения
Международные Рождественские образовательные чтения
Владимир Ресин
Владимир Ресин
Строительство нового храма
Строительство нового храма
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