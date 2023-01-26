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Российским ученым удалось открыть потенциальные экзопланеты

11:52
  • четверг
  • 26 января 2023

Обнаружить такие объекты сложно - их затмевают звезды, вокруг которых вращаются небесные тела

За сиянием звезд через мощнейшие телескопы наблюдают ученые со всего света, малейшее изменение их блеска таит потенциальное открытие мирового масштаба.

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Экзопланетами называют любые планеты вне солнечной системы. Два с половиной года назад был запущен крупнейший в России комплекс роботизированных телескопов с небольшим диаметром зеркал - около 50 сантиметров. Устройства сравнивают яркость отдельных звезд в разные промежутки времени. Если ученые видят затмения, то делают вывод о наличии на орбите планет, которые могут проплывать мимо и частично закрывать космические светила. Сейчас российские ученые обнаружили восемь кандидатов в экзопланеты, все они по земным меркам - исполины.

"Так называемые "горячие Юпитеры", которые расположены близко к родительской звезде и достаточно большие, как Юпитер и Сатурн. Любая планета, любой объект размером с планету у дальней звезды практически сам не светит так, чтобы мы его могли зафиксировать телескопом. Свет "родительской" звезды затмевает все, и это очень тусклая точка с ярким диском", - объяснил Анатолий Петрукович, член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН.

Первая экзопланета была открыта больше 30 лет назад. Сейчас известно свыше пяти тысяч этих небесных тел за пределами Солнечной системы - их определяют по силе света звезд и их колебаниям.

"Планета немного "подтягивает" верхние слои звезды, когда проходит над ними, а потом они опускаются вниз. И это движение мы тоже можем видеть телескопами. И таким образом, абсолютное большинство экзопланет было обнаружено", - продолжил Петрукович.

Большинство открытых экзопланет находятся внутри Млечного пути. При помощи мощных телескопов ученые измеряют их размеры, изучают состав и поверхность. А всего считается, что только в нашей Галактике их могут быть триллионы. А это новые открытия, которые помогут приблизиться к разгадке, есть ли где-то еще жизнь во Вселенной.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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