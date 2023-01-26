Российским ученым удалось открыть потенциальные экзопланеты

Обнаружить такие объекты сложно - их затмевают звезды, вокруг которых вращаются небесные тела

За сиянием звезд через мощнейшие телескопы наблюдают ученые со всего света, малейшее изменение их блеска таит потенциальное открытие мирового масштаба.

Экзопланетами называют любые планеты вне солнечной системы. Два с половиной года назад был запущен крупнейший в России комплекс роботизированных телескопов с небольшим диаметром зеркал - около 50 сантиметров. Устройства сравнивают яркость отдельных звезд в разные промежутки времени. Если ученые видят затмения, то делают вывод о наличии на орбите планет, которые могут проплывать мимо и частично закрывать космические светила. Сейчас российские ученые обнаружили восемь кандидатов в экзопланеты, все они по земным меркам - исполины.

"Так называемые "горячие Юпитеры", которые расположены близко к родительской звезде и достаточно большие, как Юпитер и Сатурн. Любая планета, любой объект размером с планету у дальней звезды практически сам не светит так, чтобы мы его могли зафиксировать телескопом. Свет "родительской" звезды затмевает все, и это очень тусклая точка с ярким диском", - объяснил Анатолий Петрукович, член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН.

Первая экзопланета была открыта больше 30 лет назад. Сейчас известно свыше пяти тысяч этих небесных тел за пределами Солнечной системы - их определяют по силе света звезд и их колебаниям.

"Планета немного "подтягивает" верхние слои звезды, когда проходит над ними, а потом они опускаются вниз. И это движение мы тоже можем видеть телескопами. И таким образом, абсолютное большинство экзопланет было обнаружено", - продолжил Петрукович.

Большинство открытых экзопланет находятся внутри Млечного пути. При помощи мощных телескопов ученые измеряют их размеры, изучают состав и поверхность. А всего считается, что только в нашей Галактике их могут быть триллионы. А это новые открытия, которые помогут приблизиться к разгадке, есть ли где-то еще жизнь во Вселенной.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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