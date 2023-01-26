В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В стране объявлена воздушная тревога

Взрывы слышны в Киевской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины, а также в Одессе.

Об этом в четверг утром, 26 января, написало украинское издание Страна.ua". Другие СМИ утверждают, что взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.

"В киевском метро собираются люди, чтобы переждать массированный ракетный удар", - пишет издание "Клименко тайм".

Ранее 26 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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