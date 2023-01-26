ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

10:21
  • четверг
  • 26 января 2023

В стране объявлена воздушная тревога

Взрывы слышны в Киевской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины, а также в Одессе.

Об этом в четверг утром, 26 января, написало украинское издание Страна.ua". Другие СМИ утверждают, что взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.

"В киевском метро собираются люди, чтобы переждать массированный ракетный удар", - пишет издание "Клименко тайм".

Ранее 26 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв на Украине
Взрыв на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.