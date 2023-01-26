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Путин поздравил руководство Индии с Днем республики

10:56
  • четверг
  • 26 января 2023

Индия вносит весомый вклад в обеспечение международной безопасности

Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днем республики.

"Ваша страна вносит весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, в решение важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - отмечается в поздравительной телеграмме.

Москва придает большое значение отношениям привилегированного стратегического партнерства с Дели, отметил Путин. Россия и Индия заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

"От души желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия", - заключил российский лидер.

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