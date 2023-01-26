Поддержка Киева оказалась огромной пиар-кампанией Запада

У Вашингтона все меньше доверия к украинским властям

Немецкие Leopard'ы, которые уже скоро направятся воевать за Украину, стали последней каплей для жителей ФРГ. Сотни человек в Берлине, Лейпциге, Мюнхене требуют правительство придержать "железных зверей". Порядка тысячи недовольных участием Германии в украинском конфликте собрались на площади Мариенплац с требованием прекратить накачивать Киев оружием, а решить все дипломатическим путем.

Как ни просил канцлер Шольц население довериться ему, объявляя о поставках Киеву своих танков, это, кажется, не сработало. Уже после выступления в парламенте Олаф Шольц дал интервью немецкому телеканалу, где его спросили, почему же так долго тянул с решением.

"Мы тесно связаны НАТО. США и Германия тоже уже нечто целое. И во время встречи союзников в Рамштайн США сыграли важную роль. Сейчас я говорю об этом открыто - было бы безответственным поступить иначе. Пусть это производит иное впечатление. И телевидение, и люди призывали сохранять самообладание. И я могу заверить вас, что так случилось. Мы не идем в одиночку, мы всегда действуем с нашими союзниками, так сказать, в ногу", - ответил канцлер.

"Это решение - историческая ошибка. И его принимали под сильным давлением администрации Байдена. Несколько месяцев назад канцлер Шольц в парламенте Германии сказал, что отправка немецких танков на Украину - это переход за красные линии, это эскалация конфликта. И сейчас мы находимся в очень плохой ситуации, это исторически неправильное решение. Совсем скоро годовщина Сталинградской битвы. Почти каждая русская семья потеряла родных в том бою. И не нужно быть пророком, чтобы заявить, что отправка немецких танков против России в этой прокси-войне Соединенных Штатов еще сильнее сплотит русское общество", - заявила Севим Дагделен, депутат Бундестага.

План США выдать отправку тяжелой техники за единодушный порыв чуть ли не всего мира с треском провалился. Израиль, к которому Штаты также обратились за поддержкой, отказал, сославшись на то, что техника не в рабочем состоянии. Как и в Словакии: там вроде бы готовы помочь Киеву, но лишь списанным советским оружием. А вот Британия, Нидерланды, Польша в строю поставщиков танков. Вот и кадры, которые начали все чаще всплывать в Сетях, говорят о том, что переброска техники уже началась.

А где США? Их Abrams'ы стоит ждать не раньше, чем через полгода, а то и позже. И дело тут даже не в обучении солдат ВСУ или проблемах с логистикой. Просто украинцам все меньше доверия. Поэтому Вашингтон пока понаблюдает со стороны за тем, во что превратится вооружение европейских друзей.

"Один аналитик из Пентагона пожаловался, что "украинцы становятся слишком самоуверенными и считают, что им нужно доказать, что мы сделали хорошие инвестиции". В конечном итоге они могут понести серьезные потери, что вынудит их сделать паузу, чтобы консолидироваться во время важнейшего сезона предвыборной кампании этого лета", - пишут СМИ.

Видимо, чувствовать себя непобедимыми заставляют не танки Abrams, а что-то другое. Но миф о том, что американские боевые машины чем-то превосходят российскую технику, давно опровергли - в том числе и западные военные эксперты. Да и создавались они для ведения боя совсем в других условиях.

"М1 Abrams - пожиратель бензина, он требует чрезвычайного обслуживания. Он слишком сложен для украинцев. А газотурбинный двигатель - это вообще катастрофа. Он предназначен для самолетов, но не для использования на земле. На танке стоит этот турбодвигатель, который разгоняет машину до 50-60 миль в час в направлении противника. Но это не показатель для танка. В общем, у M1 Abrams просто множество проблем - не думаю, что люди хотели бы видеть его в действии из-за страха опозориться", - отмечают эксперты.

В общем, масштабная боевая поддержка Киева оказалась, как всегда, огромной пиар-кампанией. Впрочем, чем-чем, а в этом могут посоревноваться как на Западе, так и на Украине.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр"

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