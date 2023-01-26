В России с коронавирусом госпитализировали 973 человека

Скончались 40 пациентов

За сутки в России госпитализированы 973 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 26 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7077 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 5270 человек, скончались 40 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2411 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 114. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 704 человека, в Московской области – 349.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21917097 случаев заболевания, зарегистрирован 394861 летальный исход.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"