ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поддержал одну из самых престижных научных наград – Макариевские премии

11:53
  • четверг
  • 26 января 2023

Работы принимаются до 1 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал одну из самых престижных наград в сфере гуманитарных наук – Макариевские премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

На организацию конкурса в 2023 году столичные власти выделили 27,53 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

Макариевская премия - одна из самых престижных отечественных научных наград. Они присуждались в 1884-1917 годах, после 80-летнего перерыва стали вновь вручаться в 1997 году. Учредителями являются Русская православная церковь, правительство Москвы и Российская академия наук.

Конкурс научных трудов проводят каждый год, чередуя: один год - по гуманитарным, другой - по естественным наукам. В 2023 году конкурс посвящен гуманитарным наукам. Принять участие в конкурсе могут авторы научных трудов в семи номинациях:

- история православной церкви;

- история России и русского зарубежья;

- история Москвы, историческое и церковное краеведение;

- история православных стран и народов;

- учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из существующих номинаций;

- за достижения в популяризации научно-исторических знаний;

- история христианской археологии и искусства.

Работы принимаются до 1 апреля 2023 года. Подробная информация размещена на сайте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вручение Макариевских премий
Вручение Макариевских премий
Вручение Макариевских премий
Вручение Макариевских премий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.