Собянин поддержал одну из самых престижных научных наград – Макариевские премии

Работы принимаются до 1 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал одну из самых престижных наград в сфере гуманитарных наук – Макариевские премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

На организацию конкурса в 2023 году столичные власти выделили 27,53 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

Макариевская премия - одна из самых престижных отечественных научных наград. Они присуждались в 1884-1917 годах, после 80-летнего перерыва стали вновь вручаться в 1997 году. Учредителями являются Русская православная церковь, правительство Москвы и Российская академия наук.

Конкурс научных трудов проводят каждый год, чередуя: один год - по гуманитарным, другой - по естественным наукам. В 2023 году конкурс посвящен гуманитарным наукам. Принять участие в конкурсе могут авторы научных трудов в семи номинациях:

- история православной церкви;

- история России и русского зарубежья;

- история Москвы, историческое и церковное краеведение;

- история православных стран и народов;

- учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из существующих номинаций;

- за достижения в популяризации научно-исторических знаний;

- история христианской археологии и искусства.

Работы принимаются до 1 апреля 2023 года. Подробная информация размещена на сайте.

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