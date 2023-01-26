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Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации

12:29
  • четверг
  • 26 января 2023

Сейчас в этом нет необходимости

Вопрос об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на повестке дня не стоит.
В Госдуме предложили изменить статус спецоперации

Об этом в четверг, 26 января, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"У нас на повестке дня нет такой темы", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил сменить статус специальной военной операции на Украине после того, как США и Германия приняли решение по танкам для Украины. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта, подчеркнул парламентарий.

Накануне стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия - 14 танков Leopard 2. Берлин также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.

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