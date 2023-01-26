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Кремль: Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина

12:19
  • четверг
  • 26 января 2023

Президент Украины изначально готовился к открытому военному противостоянию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что ему не о чем разговаривать с Владимиром Путиным.

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"Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом, их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует РБК.

Как добавил Песков, поставки вооружений странами Запада Украине говорят об их прямой вовлеченности в конфликт, и эта вовлеченность растет.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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