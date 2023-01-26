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На левой части Крымского моста завершили установку третьего пролета

14:32
  • четверг
  • 26 января 2023

Строители справились за 8 часов

Этой ночью движение через Керченский пролив перекрыли для замены очередного, уже третьего по счету пролета на левой стороне автодорожной части Крымского моста. Не смотря на сложные погодные условия - минусовая температура и туман, - строители вновь завершили работы раньше намеченного срока. Уже в 8 утра между Крымом и Краснодарским краем сообщение было восстановлено.

Металлоконструкцию весом более 300 тонн устанавливают методом поперечной надвижки со скоростью 10 сантиметров в минуту. Для этого строители используют накаточные балки и домкраты. Затем пролет опускают на опорные тумбы и закрепляют в проектном положении.

Работы ведутся с параллельной ветки моста - именно поэтому перекрывается движение. Со стороны Крыма весь транспорт направляют в Керчь. В городе можно дождаться окончания работ или, в отсутствии шторма, воспользоваться паромом.

Движение перекрывали с полуночи до полудня. Но строители справились за 8 часов. Это уже седьмая замена пролета. Еще в сентябре технология считалась уникальной для таких крупных сооружений и суровых условий: высота 30 метров, сильные порывы ветра, шторм и обледенение металлоконструкций. Сегодня строители могут с уверенностью сказать - процесс установки отработан до автоматизма.

На мост пока по-прежнему пускают только автобусы, легковой транспорт и малотоннажные грузовики. Перед этим весь транспорт и пассажиры должны пройти проверку на стационарных досмотровых пунктах. Фуры могут воспользоваться альтернативным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области, либо пересечь Керченский пролив на пароме. Небольшие очереди сейчас собираются только во время шторма.

Последний пролет начнут устанавливать в ближайшее время. Полностью завершить ремонт и возобновить движение по левой стороне моста планируют в марте.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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Восстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту
Крымский мост
Крымский мост
Восстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту
Крымский мост
Крымский мост
Восстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту
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