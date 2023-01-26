На левой части Крымского моста завершили установку третьего пролета

Строители справились за 8 часов

Этой ночью движение через Керченский пролив перекрыли для замены очередного, уже третьего по счету пролета на левой стороне автодорожной части Крымского моста. Не смотря на сложные погодные условия - минусовая температура и туман, - строители вновь завершили работы раньше намеченного срока. Уже в 8 утра между Крымом и Краснодарским краем сообщение было восстановлено.

Металлоконструкцию весом более 300 тонн устанавливают методом поперечной надвижки со скоростью 10 сантиметров в минуту. Для этого строители используют накаточные балки и домкраты. Затем пролет опускают на опорные тумбы и закрепляют в проектном положении.

Работы ведутся с параллельной ветки моста - именно поэтому перекрывается движение. Со стороны Крыма весь транспорт направляют в Керчь. В городе можно дождаться окончания работ или, в отсутствии шторма, воспользоваться паромом.

Движение перекрывали с полуночи до полудня. Но строители справились за 8 часов. Это уже седьмая замена пролета. Еще в сентябре технология считалась уникальной для таких крупных сооружений и суровых условий: высота 30 метров, сильные порывы ветра, шторм и обледенение металлоконструкций. Сегодня строители могут с уверенностью сказать - процесс установки отработан до автоматизма.

На мост пока по-прежнему пускают только автобусы, легковой транспорт и малотоннажные грузовики. Перед этим весь транспорт и пассажиры должны пройти проверку на стационарных досмотровых пунктах. Фуры могут воспользоваться альтернативным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области, либо пересечь Керченский пролив на пароме. Небольшие очереди сейчас собираются только во время шторма.

Последний пролет начнут устанавливать в ближайшее время. Полностью завершить ремонт и возобновить движение по левой стороне моста планируют в марте.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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