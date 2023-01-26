Патрушев заявил о походе Запада против России

США много лет готовились к гибридной войне

Страны Запада стали прямыми участниками конфликта на Украине, своими действиями они планируют его затянуть.

Об этом заявил Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

"В XXI веке, используя нацистский марионеточный киевский режим, коллективный Запад ведет поход против России", - заявил секретарь Совбеза (цитата по ТАСС).

Сегодняшние события на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против России и к попытке помешать формированию многополярного мира, заметил Патрушев.

Секретарь Совбеза уверен, что США и НАТО даже по окончании горячей фазы конфликта на Украине не намерены прекращать прокси-войну против России.

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