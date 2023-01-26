России и Белоруссии предложили принять участие в Азиатских играх

Все спортсмены должны иметь возможность соревноваться

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.

"OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях", - сообщается на официальном сайте организации.

Кроме того, ОСА ждет от Международного олимпийского комитета (МОК) решения по возвращению российских и белорусских атлетов на международные арены.

XIX Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском Ханчжоу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"