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России и Белоруссии предложили принять участие в Азиатских играх

13:03
  • четверг
  • 26 января 2023

Все спортсмены должны иметь возможность соревноваться

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.

"OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях", - сообщается на официальном сайте организации.

Кроме того, ОСА ждет от Международного олимпийского комитета (МОК) решения по возвращению российских и белорусских атлетов на международные арены.

XIX Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском Ханчжоу.

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