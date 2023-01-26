Зеленский признал продвижение российских войск на востоке

Об этом он сказал в интервью британским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы России успешно продвигаются в Донбассе. "На востоке они продвигаются", - отметил украинский лидер в интервью британскому телеканалу Sky News. 25 января Украина признала потерю города Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ранее власти ДНР сообщили, что Вооруженные силы России вошли в Угледар и закрепились на окраинах города, а город Артемовск (Бахмут) близок к оперативному окружению. Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"