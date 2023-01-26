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Зеленский признал продвижение российских войск на востоке

13:21
  • четверг
  • 26 января 2023

Об этом он сказал в интервью британским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы России успешно продвигаются в Донбассе.  

"На востоке они продвигаются", - отметил украинский лидер в интервью британскому телеканалу Sky News.

25 января Украина признала потерю города Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее власти ДНР сообщили, что Вооруженные силы России вошли в Угледар и закрепились на окраинах города, а город Артемовск (Бахмут) близок к оперативному окружению.

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