Зеленский признал продвижение российских войск на востоке

Об этом он сказал в интервью британским СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы России успешно продвигаются в Донбассе.
"На востоке они продвигаются", - отметил украинский лидер в интервью британскому телеканалу Sky News.
25 января Украина признала потерю города Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Ранее власти ДНР сообщили, что Вооруженные силы России вошли в Угледар и закрепились на окраинах города, а город Артемовск (Бахмут) близок к оперативному окружению.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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