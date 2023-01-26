Захарова назвала действия Польши борьбой с исторической памятью

Европейским странам не удастся стереть память о советских героях-освободителях

Борьба с исторической памятью и неудобной правдой - так официальный представитель нашего МИД Мария Захарова отреагировала на решение Польши не приглашать российских представителей на мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения концлагеря нацистов в Освенциме, передает "ТВ Центр".

О том, что Варшава не ждет нашу делегацию, накануне сообщил посол России Сергей Андреев. Примечательно, что уже второй год Польша сокращает программу памятных мероприятий. Ранее местные власти под предлогом пандемии исключили выступления дипломатов России и Израиля.

Как подчеркнула Захарова, несмотря на все ухищрения, европейским странам не удастся стереть память о советских героях-освободителях и об ужасах нацизма.

У подобных преступлений нет срока давности, напомнили в ФСБ. Опубликованы архивные документы, в том числе воспоминания бывшего узника "Аушвица". Вместе с гитлеровцами пленных пытали польские надзиратели, которые соглашались сотрудничать с немцами. Большинство отбывали сроки за бандитизм и грабежи.

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