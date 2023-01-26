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Собянин и Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств

14:50
  • четверг
  • 26 января 2023

Здесь будут производить в том числе те препараты, которые раньше в нашей стране не выпускались

С ритмичным шипением мощные поршни прессуют до 85 тысяч капсул в час. Белые цилиндры выпускаются в специальной оболочке, рассчитанной на то, чтобы лекарственное вещество подействовало в определенном месте кишечного тракта человека. На одной из площадок особой экономической зоны "Технополис Москва" в Зеленограде начал работать завод, который является частью фармацевтического кластера. Первую линию по производству твердых лекарств сегодня запустили мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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На "умном" производстве - блестящие лекарственные емкости и высокотехнологичные машины, здесь не только производственная площадка, но и своя лаборатория, в которой будут разрабатывать лекарства для лечения рассеянного склероза, почечной недостаточности, болезней дыхательных путей и многих других.

Большую часть препаратов планируют производить по так называемому полному циклу, полностью из своих компонентов. Уже отработана технология для семи собственных субстанций. Это одна из ступеней масштабной программы импортозамещения в сфере фармацевтики.

"В Москве последние пять лет мы систематически занимаемся этим проектом. Формируется один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров на базе особой экономической зоны. Здесь собраны большинство ведущих фармпроизводителей нашей страны. Уже открыто шесть производств, в этом году будет открыто еще три. И в ближайшие четыре года будет открыто еще шесть. Объем производства на этой площадке вырастет в 15 раз. И это будет один из крупнейших фармкластеров нашей страны и не только нашей страны", - отметил Собянин.

"Важно, что проект был разработан с нуля. Вложено более 4 миллиардов инвестиций. Портфель предприятия предполагает выпуск более 300 лекарственных препаратов разных групп", - уточнила Матвиенко.

В ближайшие два года на этом заводе будут запущены 10  линий. А после выхода на проектную мощность всех компаний фармкластера здесь будут производиться более 100 лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших. Большинство из них сейчас в России не производится. И на 80 процентов будет закрыта потребность в отечественных онкологических препаратах.

Наталья Тарасова, Илья Данильцев, Андрей Булычев, Андрей Талалай, "ТВ Центр"

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