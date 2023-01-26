ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В новом центре больницы имени Вересаева заработала уникальная операционная

15:00
  • четверг
  • 26 января 2023

В распоряжении медиков - самое современное оборудование

В новом флагманском центре больницы имени Вересаева начала работать уникальная гибридная операционная, передает "ТВ Центр".

Раньше хирургическое вмешательство, требующее участия разных специалистов, проводилось в несколько этапов. А пациентов приходилось перевозить из одной операционной в другую. В гибридной же можно оказывать помощь больному в полном объеме и сразу.

Одновременно там могут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, специалисты по лучевой диагностике и другие врачи. И в распоряжении медиков - самое современное оборудование.

"Так, например, при выполнении какой-то травматологическо-ортопедической операции, если у хирурга возникает какое-то подозрение на повреждение внутреннего органа, процедуры диагностики, это УЗИ, КТ, можно выполнить прям интероперацинно. И тут же проводить операцию уже путем эндохирургического вмешательства", - объяснил Алексей Бобылев, заместитель главного врача по хирургической помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Операционная
Операционная
Операционная
Операционная
Операционная
Операционная
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.