В новом центре больницы имени Вересаева заработала уникальная операционная

В распоряжении медиков - самое современное оборудование

В новом флагманском центре больницы имени Вересаева начала работать уникальная гибридная операционная, передает "ТВ Центр".

Раньше хирургическое вмешательство, требующее участия разных специалистов, проводилось в несколько этапов. А пациентов приходилось перевозить из одной операционной в другую. В гибридной же можно оказывать помощь больному в полном объеме и сразу.

Одновременно там могут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, специалисты по лучевой диагностике и другие врачи. И в распоряжении медиков - самое современное оборудование.

"Так, например, при выполнении какой-то травматологическо-ортопедической операции, если у хирурга возникает какое-то подозрение на повреждение внутреннего органа, процедуры диагностики, это УЗИ, КТ, можно выполнить прям интероперацинно. И тут же проводить операцию уже путем эндохирургического вмешательства", - объяснил Алексей Бобылев, заместитель главного врача по хирургической помощи.

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