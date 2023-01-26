При пожаре на Ленинском проспекте погиб человек

Причиной возгорания в квартире стала непотушенная сигарета

Один человек погиб при пожаре на Ленинском проспекте, передает "ТВ Центр".

Рано утром в одной из многоэтажек загорелась квартира на 17 этаже. Когда спасатели прибыли на место, из окна валил густой черный дым.

Пожарные вскрыли дверь. И в одной из комнат нашли мужчину без сознания. Спасти его не удалось.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета. СК и прокуратура организовали проверку.

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