При пожаре на Ленинском проспекте погиб человек

Причиной возгорания в квартире стала непотушенная сигарета
Один человек погиб при пожаре на Ленинском проспекте, передает "ТВ Центр".
Рано утром в одной из многоэтажек загорелась квартира на 17 этаже. Когда спасатели прибыли на место, из окна валил густой черный дым.
Пожарные вскрыли дверь. И в одной из комнат нашли мужчину без сознания. Спасти его не удалось.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета. СК и прокуратура организовали проверку.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"