На Ленинградском шоссе три человека попали под колеса черной "Газели"

Двое погибли, один - в тяжелом состоянии

Три легковушки и две маршрутки столкнулись на Щелковском шоссе. Авария произошла сегодня утром, в районе дома 79, передает "ТВ Центр".

Сначала микроавтобус врезался в Kia, которая по инерции влетела в легковушку и еще одну маршрутку. Пострадали два пассажира из Kia и "Газели". Некоторое время движение транспорта на этом участке было ограничено. Аварией уже заинтересовались в прокуратуре.

А на Ленинградском шоссе минувшей ночью три человека попали под колеса черной "Газели". Двое мужчин и женщина решили перебежать дорогу в неположенном месте, несмотря на четыре полосы движения.

Один из мужчин от полученных травм погиб на месте. Женщина позднее скончалась в больнице. Третий пешеход - в тяжелом состоянии. Почему они неЕ воспользовались переходом, который расположен в 50 метрах от места аварии, непонятно.

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