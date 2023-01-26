Жители Лобни проведут независимую экспертизу после прорывов канализации

Первую аварию ликвидировали, но вскоре все повторилось

Маленькие жители дома номер 3 по улице Деповская в подмосковной Лобне каждый день торопят родителей на прогулку. Причем даже в сильный мороз. Все потому, что в квартире, особенно на первых этажах, находиться порой просто невозможно. Из подвала вот уже несколько недель исходит тяжелый запах канализации.

"С Нового года этот запах. У меня вот маленький ребенок, 6 лет. Невозможно уже находиться даже в квартире", - говорит местная жительница.

Жителям приходится постоянно держать форточки открытыми. От этого в квартире постоянно холодно, полы ледяные. У многих погибли на подоконниках комнатные растения. Но это еще цветочки, жалуются соседи.

"У меня ребенок семилетний. И он постоянно с кашлем", - рассказала женщина.

Причиной неприятного запаха стал засор, говорят представители управляющей компании. Забившаяся мусором канализационная труба не пропускала сточные воды, и они хлынули наружу. Вытекали прямо в подвал со всем содержимым. Причем основание там грунтовое. Несколько часов земля впитывала в себя все отходы. Уровень воды поднялся примерно на 10 сантиметров.

"Засор устранили. Он повторялся еще несколько раз - два раза. Воду откачали, произвели определённые процедуры для устранения данной проблемы. На данный момент подвал находится еще в сыром состоянии, так как там основание грунтовое. Поэтому просто нужно подождать, когда оно высохнет", - заявил Максим Рябов, первый заместитель директора управляющей компании.

Такое расположение дел местных жителей совершенно не устраивает. На проблему обратила внимание местная администрация.

"Управляющая компания представила дорожную карту, по которой они сейчас запланировали ряд работ и мероприятий для того, чтобы привести подвальное помещение в соответствие нормативам. Дополнительная откачка уже всей воды, которая впиталась в грунт, будет произведена через приямки с помощью насосного оборудования, произведена параллельно санитарная обработка", - сообщил Александр Холиков ,заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ г.о. Лобня.

Тем не менее запах в квартирах еще остаётся.

"Сейчас, по нашему мнению, то, что произведено в подвале, это только косметические попытки скрыть реальную проблему. Мы до сих пор не понимаем, что произошло. Больше трех недель подвал был затоплен нечистотами", - говорит Ренат Шамсутдинов, депутат совета депутатов г.о. Лобня.

Жители уверены - проблему если и решат, то очень нескоро. Поэтому они намерены провести собственную независимую экспертизу инженерных коммуникаций своего дома.

Илья Данильцев, Сергей Долгих, Эмиль Жабинский, "ТВ Центр"

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